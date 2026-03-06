Studenti bloccati | un’ora di attesa sotto la pioggia al Mengaroni

Gli studenti del liceo artistico ‘Mengaroni’ di Pesaro hanno trascorso un’ora sotto la pioggia in attesa, dopo la fine delle lezioni alle 13. La situazione si è verificata nel cortile della scuola, dove molti ragazzi si sono ritrovati bloccati senza possibilità di uscire o trovare riparo. La scena si è protratta per circa sessanta minuti, creando disagio tra gli studenti presenti.

La vita quotidiana degli studenti del liceo artistico 'Mengaroni' di Pesaro è segnata da un'odissea quotidiana: le lezioni terminano alle 13.40, ma il primo treno per il ritorno verso la Romagna parte solo alle 14.33, costringendo i ragazzi a un'attesa di quasi un'ora sui binari. I genitori hanno raccolto quasi 600 firme per chiedere alla Regione e a RFI l'inserimento di un convoglio aggiuntivo alle 14 sulla tratta Pesaro-Rimini. Le studentesse Emily Bacaj, Sofia Silvagni e Maya Leurini descrivono come questa pausa forzata si trasformi in una sofferenza fisica quando piove, lasciando i ragazzi bagnati dalla testa ai piedi fino alle 15. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Studenti bloccati a Dubai in attesa di rientrare in ItaliaGià dal fine settimana l'ambasciata italiana ad Abu Dhabi e il consolato a Dubai stanno seguendo i casi di centinaia di cittadini italiani bloccati...

Studenti abruzzesi bloccati a Dubai già in aeroporto ad Abu DhabiGli studenti abruzzesi bloccati a Dubai sono già arrivati all'aeroporto di Abu Dhabi. Confermata la partenza per Milano ... rete8.it

Rientrano in Italia gli studenti italiani bloccati a Dubai, Martina: «Stiamo bene, ma abbiamo paura. Non siamo abituati a vivere queste cose sulla nostra pelle, è surreale ...In viaggio per un progetto formativo internazionale, Martina e altri 200 studenti italiani si sono ritrovati bloccati a Dubai quando gli attacchi in Medio Oriente hanno chiuso l’aeroporto. Tra ansia, ... vanityfair.it

IRAN, L’ARRIVO A MILANO MALPENSA DEGLI STUDENTI BLOCCATI A DUBAI. “ FELICI DI ESSERE TORNATI A CASA “. - facebook.com facebook

Duecento studenti italiani bloccati a Dubai dopo l’escalation militare sono rientrati a Milano Malpensa con un volo da Abu Dhabi. Durante il viaggio hanno cantato l’Inno di Mameli. L’Italia non lascia indietro i suoi figli. Bentornati a casa ragazzi. x.com