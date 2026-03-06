Stroncato da una malattia è morto il vicesindaco Paolo Manini

Il vicesindaco di Collebeato, Paolo Manini, è morto all’età di 65 anni dopo aver combattuto una malattia. La sua scomparsa ha colpito la comunità, che ora piange la perdita di una figura politica importante. La notizia si è diffusa rapidamente tra cittadini e amministratori, che hanno espresso cordoglio e solidarietà.

Lutto cittadino a Collebeato. La camera ardente allestita nella sala consiliare Collebeato piange la scomparsa del suo vicesindaco, Paolo Manini, spentosi a 65 anni dopo avere affrontato una malattia. "Un grande esempio di partecipazione, passione politica e impegno per il bene comune", si legge nella nota diffusa dall'amministrazione comunale. La camera ardente è stata allestita in municipio, nell'aula consiliare "Sala della Pace": sarà possibile rendere omaggio fino alle 19.30 di oggi, venerdì 6 marzo, e nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 dalle 9 alle 19.30.I funerali si terranno lunedì 9 marzo alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Collebeato.