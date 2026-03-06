Stroncato da una malattia è morto il vicesindaco Paolo Manini

Il vicesindaco di Collebeato, Paolo Manini, è morto all'età di 65 anni a causa di una malattia. La sua scomparsa ha colpito la comunità, che ora piange la perdita di una figura di spicco nel municipio. Manini aveva dedicato molti anni al ruolo pubblico e la notizia ha suscitato cordoglio tra residenti e amministratori locali.

Lutto cittadino a Collebeato. La camera ardente allestita nella sala consiliare Collebeato piange la scomparsa del suo vicesindaco, Paolo Manini, spentosi a 65 anni dopo avere affrontato una malattia. "Un grande esempio di partecipazione, passione politica e impegno per il bene comune", si legge nella nota diffusa dall'amministrazione comunale. La camera ardente è stata allestita in municipio, nell'aula consiliare "Sala della Pace": sarà possibile rendere omaggio fino alle 19.30 di oggi, venerdì 6 marzo, e nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 dalle 9 alle 19.30.I funerali si terranno lunedì 9 marzo alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Collebeato.