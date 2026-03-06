Stretto di Hormuz chiuso | le possibili conseguenze sul nostro carrello della spesa

Il 6 marzo 2026, si è verificato la chiusura dello stretto di Hormuz. Questa decisione riguarda le rotte di navigazione di alcune navi e ha coinvolto diverse aziende di trasporto marittimo. I mercati delle materie prime e del petrolio sono stati immediatamente influenzati, con variazioni nei prezzi e nelle quotazioni. La modifica delle rotte ha portato a ripercussioni sui costi di spedizione e sulla disponibilità di alcuni prodotti.

Roma, 6 marzo 2026 – Qual è l’impatto della chiusura dello stretto di Hormuz sui mercati delle commodity agroindustriali? E cosa sta cambiando negli scenari globali a seguito dell’inasprirsi delle tensioni in Medio Oriente e delle conseguenti criticità nel traffico marittimo? Da questi interrogativi sono partiti Carlotta De Pasquale e Filippo Roda, analisti di Areté - società indipendente di monitoraggio e previsioni sui mercati delle commodity agrifood – per delineare un quadro dei possibili effetti delle recenti tensioni sui mercati energetici e agroindustriali. Il webinar dedicato all’argomento, gratuito e accessibile da venerdì 6 marzo previa registrazione (qui il link per l’accesso). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

