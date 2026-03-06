Stretto di Hormuz chiuso | le possibili conseguenze sul nostro carrello della spesa

Il 6 marzo 2026, si è verificato la chiusura dello stretto di Hormuz. Questa decisione riguarda le rotte di navigazione di alcune navi e ha coinvolto diverse aziende di trasporto marittimo. I mercati delle materie prime e del petrolio sono stati immediatamente influenzati, con variazioni nei prezzi e nelle quotazioni. La modifica delle rotte ha portato a ripercussioni sui costi di spedizione e sulla disponibilità di alcuni prodotti.

Roma, 6 marzo 2026 – Qual è l’impatto della chiusura dello stretto di Hormuz sui mercati delle commodity agroindustriali? E cosa sta cambiando negli scenari globali a seguito dell’inasprirsi delle tensioni in Medio Oriente e delle conseguenti criticità nel traffico marittimo? Da questi interrogativi sono partiti Carlotta De Pasquale e Filippo Roda, analisti di Areté - società indipendente di monitoraggio e previsioni sui mercati delle commodity agrifood – per delineare un quadro dei possibili effetti delle recenti tensioni sui mercati energetici e agroindustriali. Il webinar dedicato all’argomento, gratuito e accessibile da venerdì 6 marzo previa registrazione (qui il link per l’accesso). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Stretto di Hormuz sbarrato: quali sono le conseguenze per l’Italia e per l’economia europeaIl corridoio energetico più strategico al mondo diventa terreno di confronto diretto.

Lo Stretto di Hormuz è chiuso o no? La risposta ha un peso giuridico e legalePochi dubbi dal punto di vista sostanziale, perché le navi non lo possono attraversare e non lo stanno attraversando. Ma dal punto di vista formale la questione è aperta ... adnkronos.com

Stretto di Hormuz zona di guerraStretto di Hormuz zona di guerra. Tra navi bloccate e trasporto di idrocarburi fermo, l'economia mondiale trema. mam-e.it

La chiusura dello Stretto di Hormuz è il più grande regalo che si potesse fare a Putin. Le entrate della Russia da petrolio e gas, che quest'anno sarebbero tornate ai livelli pre-invasione, rischiano ora di risalire a livelli record, secondi solo al 2022. Un disastro. x.com

Cresce l'allerta nello stretto di Hormuz, uno dei principali colli di bottiglia del commercio mondiale di petrolio. Il settore marittimo internazionale lo ha classificato come «zona di operazioni belliche», con circa mille navi bloccate nell'area a causa dell'escalation - facebook.com facebook