’Strapazzami di coccole’ Topo Gigio sale sul palco in un musical tutto suo

Topo Gigio, il famoso personaggio con le grandi orecchie, si presenta per la prima volta sul palcoscenico in un musical dedicato a lui. Dopo anni di presenza nelle trasmissioni televisive tra il 1963 e il 1981, il topo entra nel mondo del teatro, portando in scena uno spettacolo tutto suo. L’evento ha attirato l’attenzione di pubblico e media, segnando una novità per il personaggio.

Il simpatico topo con le mega orecchie, per la prima volta va a teatro. Topo Gigio, l'amato personaggio, presente in diretta negli spettacoli tv dal 1963 al 1981, prende vita sul palcoscenico. Con la supervisione artistica di Alessandro Rossi, il tour prevede due tappe iniziali: Milano (dal 5 al 15 marzo al Lirico Giorgio Gaber) e Roma (dal 25 marzo al 5 aprile al Brancaccio). 'Topo Gigio il musical Strapazzami di coccole tour' è una fiaba che racconta la sua nascita e la visione della donna che lo ha creato nel 1959, Maria Perego. Il musical diretto dal maestro delle fiabe Maurizio Colombi è un omaggio all'amato protagonista e a Maria Perego.