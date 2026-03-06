Strangolava i nazisti Il segreto dello stilista della regina Elisabetta

Un sarto che lavorava per la regina Elisabetta avrebbe condotto una doppia vita come spia alla corte. La sua esistenza sarebbe rimasta nascosta per anni, alimentando sospetti e voci tra gli storici. La scoperta di questa figura rivela un legame tra il mondo della moda e le operazioni di intelligence, senza che siano stati ancora chiariti i dettagli delle sue attività o delle sue motivazioni.

Un nuovo libro conferma una storia che riguarda da vicino Elisabetta II e che per anni è stata considerata niente di più di un’indiscrezione Un sarto con una vita parallela da spia alla corte della regina Elisabetta. Sembra la trama di un romanzo di spionaggio, invece si tratterebbe di una realtà storica rimasta per anni sospesa tra il mistero e l’indiscrezione. A rivelare questa incredibile vicenda è una nuova opera dedicata all’iconica sovrana, in particolare alle sue scelte in fatto di moda e stile. Per far riemergere questo passato avventuroso e oscuro l’autrice non è andata troppo lontano, né ha dovuto affrontare chissà quali peripezie per consultare documenti contenenti segreti di Stato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Strangolava i nazisti”. Il segreto dello stilista della regina Elisabetta Andrea Mountbatten-Windsor, quarant'anni di scandali: da figlio prediletto della Regina Elisabetta a incubo della monarchiaNegli ultimi quarant’anni Vanity Fair ha raccontato la trasformazione dell’ex principe: da figlio prediletto della regina a più grande imbarazzo... William e Kate Middleton, il retroscena sulla crisi del 2007: il ruolo della regina Elisabetta nel riavvicinamentoIl trasferimento di William a Bovington Camp, nel Dorset, mentre Kate continuava a vivere a Londra, complicò ulteriormente le cose.