Stramaccioni | Leao l’uomo decisivo Allegri ha riportato la mentalità da grande squadra

Andrea Stramaccioni, opinionista sportivo, è stato intervistato dai microfoni di Tuttosport. Durante l'intervista ha commentato il ruolo di Leao, definendolo l'uomo decisivo nelle ultime partite. Ha inoltre lodato l'operato di Allegri, affermando che ha riportato la mentalità da grande squadra alla sua formazione. Le sue parole si sono concentrate sui protagonisti e sulle scelte recenti nel calcio italiano.

Andrea Stramaccioni, opinionista sportivo, è stato intervistato dai microfoni di Tuttosport, oggi in edicola, per parlare del big match di domenica sera: il derby tra Milan ed Inter. L'opinionista sportivo di DAZN ha voluto soffermarsi sui rossoneri, parlando di chi potrebbe essere l'uomo decisivo per la partita, per poi arrivare a parlare sul merito più grande di Massimiliano Allegri, allenatore rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole: «Io dico Leao, nonostante prestazioni altalenanti in questa stagione mi sono piaciute due cose di lui: lo spirito con cui si è messo al servizio del nuovo allenatore in un ruolo che espone le sue abilità a situazioni a lui non congeniali e i nove gol in 1.