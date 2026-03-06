Strage dopo raid nella scuola elementare in Iran | minuto di silenzio nelle scuole di Bari

Da baritoday.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 9 marzo le scuole di Bari osserveranno un minuto di silenzio in memoria delle vittime della strage avvenuta a Minab, in Iran, dove almeno 150 persone tra studentesse e insegnanti sono morte a seguito di un raid. La giornata mira a ricordare le persone coinvolte e a sensibilizzare sulla tragedia avvenuta.

Lo ha disposto l'assessore comunale alla Conoscenza, Vito Lacoppola. La commemorazione si svolgerà lunedì mattina Lunedì 9 marzo nelle scuole di Bari sarà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime della strage di Minab, in Iran, dove a seguito di un raid sono morte almeno 150 persone tra studentesse e insegnanti. L'iniziativa è stata annunciata dall'assessore cittadino alla Conoscenza, Vito Lacoppola, in una lettera inviata a tutte le scuole baresi. L'occasione, si legge in una nota del Comune, intende “promuovere occasioni di riflessione sui valori della pace e del diritto all’istruzione per tutte le bambine e i bambini del mondo: con lo stesso obiettivo, da un mese nei nidi e nelle scuole d’infanzia comunali sono esposte le bandiere simbolo della pace. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Oggi i funerali dei ragazzi italiani morti nella strage di Crans-Montana, un minuto di silenzio nelle scuoleOggi, 7 gennaio, è il giorno dell'addio alle vittime italiane dell'incendio di Capodanno a Crans-Montana.

Strage di Capodanno, il 7 gennaio un minuto di silenzio nelle scuole per i 6 studenti mortiMercoledì 7 gennaio, in tutte le scuole italiane sarà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incendio avvenuto a...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Strage dopo.

Temi più discussi: Iran, Onu: Strage nella scuola femminile di Minab potrebbe essere crimine di guerra; Iran, Onu chiede indagine sull'attacco alla scuola femminile di Minab; Colpita da missili una scuola femminile, la Mezzaluna Rossa iraniana: Strage di bambine, 108 le vittime; Iran, 148 studentesse morte in una scuola a 60m da una base militare.

Strage scuola Iran, Onu: chiarire prestoDopo l'attacco alla scuola femminile di Minab, nell'Iran del Sud, dove nel primo giorno di raid Usa-Israele sono morte almeno 150 ragazze e bambine, l'Onu chiede agli Usa un'indagine rapida e traspar ... rainews.it

Strage nella scuola femminile in Iran: l’Onu chiede un’indagine immediata sul raidL’Onu sollecita un’indagine immediata sul raid che ha colpito una scuola femminile in Iran, causando oltre 160 vittime. Cresce la tensione internazionale. ilmetropolitano.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.