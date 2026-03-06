Strage di Corinaldo le difese in Appello | Non furono le uscite irregolari a causare i morti ma il panico e il sovraffollamento

In sede di appello, le difese della discoteca di Corinaldo hanno sostenuto che la causa della tragedia non sarebbe stata la presenza di uscite irregolari, ma piuttosto il panico generato dall'uso di spray al peperoncino e un sovraffollamento definito “catastrofico”. La discussione si concentra sulle cause immediate della calca e sugli effetti di questi fattori sulla sicurezza dello spazio.

ANCONA - Non sarebbero state le irregolarità strutturali della discoteca a provocare la strage della Lanterna Azzurra ma il panico scatenato dallo spray al peperoncino e un sovraffollamento definito “catastrofico”. È questa la linea sostenuta dalle difese nel processo d’Appello per la tragedia di Corinaldo, avvenuta nella notte dell’8 dicembre 2018, quando morirono cinque minorenni e una madre di 39 anni. Oggi in aula è stato il turno delle arringhe degli avvocati nel procedimento che riguarda la sicurezza del locale e le autorizzazioni rilasciate dalla commissione di pubblico spettacolo. Secondo i legali degli imputati la commissione aveva stabilito “una capienza prudenziale di 459 persone”, ma quella sera nel locale sarebbero entrate il triplo delle persone. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

