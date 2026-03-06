Strage a Minab | Bari commemora 150 morti con silenzio nelle scuole

Lunedì 9 marzo, le scuole di Bari resteranno in silenzio per un minuto, senza lezioni, per ricordare le 150 persone morte nella strage di Minab. La città si fermerà per onorare le vittime con un gesto simbolico che coinvolgerà tutte le scuole. L’iniziativa mira a mantenere vivo il ricordo dell’evento tragico.

Un minuto di silenzio lascerà le aule delle scuole di Bari in bianco e nero lunedì 9 marzo, per onorare le vittime della strage accaduta a Minab. L’iniziativa, promossa dall’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola, risponde al dramma verificatosi dopo un raid militare che ha colpito una scuola elementare iraniana. Il bilancio del massacro conta almeno 150 morti tra studentesse e insegnanti, un numero che segna profondamente la comunità scolastica barese. Non si tratta di un evento isolato ma di un fatto inserito in una sequenza di bombardamenti su diverse città iraniane attribuiti a Stati Uniti e Israele. La decisione di commemorazione arriva mentre i prezzi del carburante a Bari hanno già superato i due euro al litro a causa del conflitto nel Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

