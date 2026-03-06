Sto lavorando per avere la mia occasione

Tommaso Fumagalli ha dichiarato di lavorare per ottenere la sua occasione e ha commentato il gesto di fair play che ha fatto il giro d’Italia. La sua prima presenza significativa con il Südtirol, oltre mezz’ora in campo, è stata durante una partita dopo aver già giocato brevemente contro Mantova ed Empoli. Fumagalli ha rilasciato un’intervista al quotidiano locale, parlando di questa esperienza.

Non solo il gesto di fair play che ha fatto il giro d'Italia (di cui parla in un'intervista dedicata nel Qn), per Tommaso Fumagalli quella col Sudtirol è stata la prima 'vera' presenza (oltre mezz'ora in campo) in granata dopo gli scampoli giocati contro Mantova ed Empoli. L'attaccante 26enne è arrivato nelle ultime ore del mercato invernale. Un profilo da 54 presenze e 5 gol con 5 assist in Serie B, e 26 presenze con 12 gol e 2 assist in Serie C. Ha vestito le maglie di Giana Erminio, Caravaggio, Cosenza, Virtus Entella (prima parte di questa stagione) e Como. Ora Reggio Emilia. "Mi trovo bene, l'inserimento nello spogliatoio è stato più rapido del previsto".