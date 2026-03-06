Stesso truffatore stesso copione | l' uomo della Panda grigia colpisce tra Lecco e Oggiono

Un uomo con piercing e una Fiat Panda grigia si presenta nuovamente tra Lecco e Oggiono, ripetendo lo stesso metodo. La sua strategia consiste nel far sembrare che la carta di credito sia incastrata nel distributore, chiedendo soldi per tornare a Morbegno. La scena si ripete con costanza, coinvolgendo diverse persone nella zona.

Segnalato sui social un uomo sui 3540 anni con piercing che ferma gli automobilisti all'ingresso della Statale 36. In due settimane avvistato in due località diverse con la stessa storia della carta bloccata Un volto con piercing, una Fiat Panda grigia e sempre la stessa storia: la carta di credito incastrata nel distributore, i soldi necessari per tornare a Morbegno. È il copione di un truffatore seriale che da settimane sta prendendo di mira gli automobilisti nel Lecchese, fermandoli in zone strategiche come gli ingressi della superstrada e i parcheggi dei supermercati. La segnalazione è arrivata dal gruppo Facebook "Sei di Lecco se. 2. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

