Alla Paris Fashion Week, Stella McCartney ha presentato una collezione caratterizzata da una canotta bianca con la scritta «My dad is a rockstar». La passerella ha attirato l’attenzione su questo capo, che ha catturato i presenti. La designer ha scelto di mettere in evidenza un messaggio diretto, legato al suo rapporto familiare. La scena si è concentrata su questo dettaglio semplice ma significativo.

La circostanza è perfetta, e il tempismo pure, perché in prima fila il papà in questione, che è Paul McCartney, non un ottantenne qualunque, sta facendo esattamente quello che fanno tutti i padri orgogliosi alle recite scolastiche: filma tutto con il telefono. Solo che lui, oltre a essere un padre orgoglioso, è anche una delle più grandi rockstar della storia, ex membro dei The Beatles e autore di una quantità imbarazzante di capolavori della musica pop e rock. Stella che manda in passerella l'omaggio più irresistibile della stagione, Paul che applaude e riprende la sfilata dalla prima fila. Un momento molto fashion week, ma anche molto famiglia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Stella McCartney celebra in passerella il suo Beatle di casa: «Papà è una rockstar»:

