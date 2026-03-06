Questa sera a Portland si svolge una puntata di SmackDown trasmessa dal Moda Center, con diversi match e segmenti previsti. Al centro dell’attenzione c’è il confronto per il WWE Championship tra due wrestler, che si sfideranno per il titolo massimo della federazione. La serata include anche altri incontri e interventi di vari attori del roster.

Questa serata di SmackDown, in programma al Moda Center di Portland (Oregon), mette al centro un confronto per la massima cintura, il WWE Championship, tra Cody Rhodes e Drew McIntyre, annunciato da Nick Aldis al termine dell’Elimination Chamber. La puntata riparte dopo l’ultimo weekend di wrestling e si presenta ricca di annunci e appuntamenti decisivi per le dinamiche della scena settimanale. La card propone il possibile svolgimento del main event per il titolo massimo, accompagnato da una definizione dei contendenti ai Tag Team Championship. I nomi dei team che potrebbero sfidare per le cinture non sono stati ancora rivelati, lasciando spazio a sviluppi e rivelazioni a sorpresa durante la serata. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Stasera SmackDown: tutti i match e i segmenti in arrivo

Anteprima SmackDown del 6 febbraio 2026: match e sorprese in arrivoTra poche ore la WWE propone una nuova puntata di SmackDown all'Spectrum Center di Charlotte, offrendo una serata dinamica piena di incontri decisivi...

Anteprima SmackDown 20 febbraio 2026: match e sorprese in arrivoQuesta notte la WWE propone un episodio di SmackDown all’Amerant Bank Arena di Fort Lauderdale, offrendo una serata mirata a qualifiche decisive per...

WWE SmackDown Highlights HD | 20 January 2026 | Full Show

Contenuti utili per approfondire Stasera SmackDown.

Discussioni sull' argomento Come guardare WWE Elimination Chamber Chicago: data, orari, dettagli su TV e streaming, programma degli incontri e altro ancora; WWE: Logan Paul furioso dopo la sconfitta di Elimination Chamber; Mark Shapiro sulla WWE su ESPN: Oggi penalizzati ma crediamo in un miglioramento dei numeri; WWE Elimination Chamber 2026 – Preview.

Pronti i blaster di WWE Universe, ovviamente su ScCards.It nella sezione Live Posa. Sbusti previsti per stasera, in diretta, sui soliti posti, dalle 20.30. Attive anche le break, sia quella a bustine che quella (già messa benino) per gruppi di atleti. Dai, prendetevi u - facebook.com facebook