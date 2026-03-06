Startlist discesa Val di Fassa 2026 | orario 7 febbraio tv programma streaming pettorali delle italiane

Domani in Val di Fassa alle 10:45 si svolgerà una nuova discesa libera, con la startlist pubblicata e i pettorali delle italiane disponibili. La gara segue la vittoria di Laura Pirovano, che ha conquistato il podio durante la giornata precedente. La competizione sarà trasmessa in diretta televisiva e online, con il programma e gli orari già annunciati.

Dopo una spettacolare giornata che ha visto la vittoria di Laura Pirovano in discesa libera, domani in Val di Fassa alle ore 10:45 si replica. Ancora una discesa, ancora brividi, ancora poker di azzurre da cui è naturalmente possibile attendersi qualsiasi cosa. Chiaramente riflettori puntati sia su Pirovano che su Sofia Goggia, com’è anche normale dopo i fatti di oggi e nell’attenzione generale. Prima a partire sarà la ceca Ester Ledecka, poi a seguire tutte le grandi protagoniste di una stagione che, almeno per quel che concerne la Coppa di discesa, è sempre più rovente. E, perché no, con chance per Pirovano di mettere il proprio marchio sulla specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dopo due giornate riservate alle prove, si comincia finalmente a fare sul serio venerdì 6 marzo dalle ore 11.

