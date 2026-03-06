Stagione di prosa al Verdi di Padova con Il berretto a sonagli

Al Teatro Verdi di Padova, dall’11 al 15 marzo 2026, sarà rappresentato “Il berretto a sonagli”, un’opera di Luigi Pirandello diretta da Andrea Baracco. La stagione di prosa si apre con questa produzione, che porta sul palco il testo dell’autore siciliano. La compagnia teatrale e il regista lavorano insieme per portare in scena il classico del teatro italiano.

Al Teatro Verdi di Padova, dall'11 al 15 marzo 2026, va in scena "Il berretto a sonagli" di Luigi Pirandello, con la regia di Andrea Baracco. Sul palco, Silvio Orlando insieme a Francesca Botti, Michele Eburnea, Francesca Farcomeni, Davide Lorino, Annabella Marotta, Stefania Medri e Marta Nuti, per una rappresentazione che unisce tradizione e talento contemporaneo. La Verità, questo il titolo della novella da cui Pirandello ha tratto ispirazione per Il berretto a sonagli. Questo il tema che più mi affascina del testo pirandelliano, almeno in questo momento in cui scrivo in cui inizio a confrontarmi con il lavoro che mi occuperà nei prossimi mesi forse anni.

Perugia, Silvio Orlando al Morlacchi con "Il berretto a sonagli"L'opera di Pirandello protagonista al Teatro Morlacchi con Silvio Orlando che porta in scena a Perugia “Il berretto a sonagli” del grande drammaturgo...

Silvio Orlando torna a Mestre con un classico di Pirandello: "Il berretto a sonagli"Appuntamento imperdibile per la Stagione di Prosa del Teatro Toniolo, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con Arteven Circuito...

La stagione dell’Herberia di Rubiera prosegue il 9 marzo con il reading ‘Mio padre non ha mai avuto un cane’ di Davide EniaLa stagione di prosa del Teatro Herberia di Rubiera, ideata e promossa da La Corte Ospitale, prosegue il 9 marzo 2026 con il reading Mio padre non ha mai avuto un cane , di e con Davide Enia, accompag ... sassuolo2000.it

Pescina, al via la Stagione di prosa, Zauri: Simbolo di una visione culturale che guarda al futuroPescina -È con profondo orgoglio che, in qualità di Sindaco della Città di Pescina, presento la nuova stagione di prosa. Questo appuntamento rappresenta molto più di una semplice rassegna ... terremarsicane.it

