Stabilizzazione teleobiettivo gimbal di livello superiore promette prestazioni leader del settore

Il vivo X300 Ultra è uno smartphone che punta a offrire immagini di alta qualità grazie a un sensore principale da 200 MP sviluppato in collaborazione con ZEISS. La sua stabilizzazione ottica tele di livello superiore garantisce prestazioni avanzate, mentre il design e le funzionalità sono pensati per l’uso mobile quotidiano. Il dispositivo si presenta come una proposta innovativa nel settore degli smartphone ad alte prestazioni fotografiche.

introduzione sintetica il vivo x300 ultra rappresenta una proposta all'avanguardia per l'imaging mobile, con un sensore principale da 200 MP co-progettato con ZEISS e una stabilizzazione ottica tele superiore. l'integrazione di blueimage migliora la resa cromatica, l'autofocus e l'operatività HDR, offrendo prestazioni consistenti sia in foto che in video. l'annuncio anticipa anche la compatibilità con codec avanzati e l'opzione di accessori dedicated per allungare ulteriormente la distanza di ripresa. il vivo x300 ultra è equipaggiato con un senso principale da 200 MP di quinta generazione, basato su Samsung HPE e realizzato in collaborazione con ZEISS.