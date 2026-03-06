sri lanka marinai iraniani salvati dopo affondamento nave da guerra

La Marina dello Sri Lanka ha pubblicato un video in cui si vede il salvataggio di marinai iraniani dalla nave da guerra affondata al largo della costa meridionale dell’isola. I militari dello Sri Lanka hanno recuperato i marinai dall’acqua e li hanno portati in salvo. L’evento si è verificato in prossimità delle acque territoriali dello Sri Lanka.

La Marina dello Sri Lanka ha diffuso un video che mostra il suo personale navale mentre salva marinai iraniani dalla nave da guerra affondata al largo della costa meridionale dell’isola. Il video della Presidential Media Division dello Sri Lanka mostrava i marinai coinvolti nella guerra trasferiti su imbarcazioni della Marina e ricevere cure mediche d’emergenza dopo l’operazione di soccorso umanitario. Un siluro lanciato da un sottomarino statunitense ha affondato la nave iraniana IRIS Dena al largo della costa dello Sri Lanka, e la Marina locale ha dichiarato di aver recuperato 87 corpi e salvato 32 persone. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

