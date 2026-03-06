Squinzano-Trepuzzi | derby blindato ospiti bloccati

La partita tra Squinzano e Trepuzzi, in programma domenica 8 marzo 2026, si svolgerà a porte chiuse per il pubblico proveniente da Trepuzzi. L’amministrazione ha deciso di bloccare l’accesso agli ospiti, mantenendo le porte chiuse durante l’intero incontro. La decisione riguarda esclusivamente i supporter di Trepuzzi, mentre i tifosi di Squinzano potranno assistere alla partita come di consueto.

La sfida tra Squinzano e San Pietro-Trepuzzi, prevista per domenica 8 marzo 2026, si giocherà a porte chiuse per i sostenitori ospiti. La Prefettura di Lecce ha imposto misure straordinarie per evitare scontri tra le due tifoserie, bloccando l'accesso al settore ospiti e vietando la vendita dei tagliandi ai residenti di Trepuzzi. Il provvedimento arriva dopo una valutazione del questore Giampietro Lionetti, che ha ritenuto concreto il rischio per l'ordine pubblico data la storica rivalità territoriale. Due comuni contigui, divisi solo da poche strade, sono protagonisti di una delle trasferte più brevi d'Italia, ma questa volta non ci sarà contatto fisico tra i tifosi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

