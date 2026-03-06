Squinzano blindato | zero biglietti per Trepuzzi derby in sicurezza

La partita tra Squinzano Calcio 1913 e Ssd Calcio San Pietro Vernotico si svolgerà domenica 8 marzo 2026 allo stadio di Squinzano. Le forze dell’ordine hanno deciso di blindare l’impianto, impedendo la vendita di biglietti per la gara contro Trepuzzi. L’evento si terrà senza spettatori provenienti dall’esterno, garantendo così un ambiente sicuro per tutti i presenti.

La sfida calcistica tra Squinzano Calcio 1913 e Ssd Calcio San Pietro Vernotico, in programma domenica 8 marzo 2026 allo stadio di Squinzano, si giocherà in regime di massima sicurezza. La Prefettura di Lecce ha emanato un provvedimento restrittivo che vieta la vendita dei tagliandi ai residenti del comune di Trepuzzi e chiude il settore ospiti. Questa decisione deriva dalla valutazione del rischio concreto di turbative all'ordine pubblico, basata sulla storica rivalità tra le due tifoserie e sui precedenti episodi di tensione. Il dispositivo di sicurezza imposto dalle autorità L'intervento delle forze dell'ordine non è casuale ma risponde a una precisa richiesta del questore di Lecce, Giampietro Lionetti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

