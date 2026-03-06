Spurs in difficoltà | sconfitta contro il Palace aumenta il rischio retrocessione

Il Tottenham ha subito una sconfitta contro il Crystal Palace, che ha peggiorato la sua posizione in classifica. La squadra si trova ora più vicina alla zona retrocessione, rendendo difficile mantenere la categoria. La gara si è conclusa con un risultato negativo per gli Spurs, che rischiano di compromettere le possibilità di salvezza nelle prossime partite.

La situazione del Tottenham è diventata sempre più preoccupante dopo la sconfitta subita contro il Crystal Palace. L'incidente che ha coinvolto Micky van de Ven ha segnato un punto di svolta che rischia di compromettere la permanenza della squadra in Premier League. Questo incontro ha evidenziato non solo le debolezze difensive della squadra, ma anche una mancanza di fiducia e lucidità nel momento decisivo della partita. Il match si è aperto con le due squadre che hanno cercato di stabilire il loro predominio. Il Tottenham, che si trova attualmente in una posizione delicata nella classifica, sembrava determinato a ottenere un risultato positivo.

Tottenham in caduta libera: Tudor verso la crisi SpursIl Tottenham di Tudor continua a sprofondare sotto la sua guida, con la Retrocessione che diventa una minaccia sempre più concreta. Dopo le difficili parentesi con Lazio e Juventus, il tecnico croato ... laziopress.it

New York Knicks: battuti gli Spurs, interrotta la serie positivaLa striscia positiva di undici vittorie consecutive degli Spurs è stata interrotta dalla sconfitta subita contro i New York Knicks, che si sono imposti 114-89 al Madison Square Garden. it.blastingnews.com

Dopodiché il Crystal Palace dilaga con la doppietta di Sarr e il gol di Larsen. Quella di oggi col Crystal Palace è la quattordicesima sconfitta stagionale per gli Spurs, sedicesimi in Premier e distanti solo un punto dai terzultimi. #Tuttosport #TottenhamCrystalPa x.com

Doveva salvare gli Spurs, ha collezionato tre sconfitte in tre partite. Rimarrà al suo posto Ne dubitiamo. Ora il Tottenham rischia veramente. In tribuna c'era Giuntoli (che portò Tudor alla Juve) - facebook.com facebook