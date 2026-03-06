Sport paralimpico | nuovo protocollo per l’inclusione

In Campania è stato adottato un nuovo protocollo nel settore dello sport paralimpico, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione, l’autonomia e il benessere delle persone con disabilità. La misura coinvolge enti pubblici e associazioni sportive che lavorano insieme per implementare le nuove linee guida. Il protocollo si concentra su attività e programmi specifici rivolti agli atleti con disabilità.

La promozione dello sport paralimpico in Campania compie un passo decisivo grazie al nuovo Protocollo d’Intesa siglato tra il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, avv. Paolo Colombo, e il Centro Nazionale Sportivo Libertas Aps, rappresentato dal dott. Andrea Pantano. Un accordo che nasce con un obiettivo chiaro: rendere l’attività sportiva più accessibile, sicura e inclusiva per tutte le persone con disabilità. Nel comunicato del 5 marzo 2026, il Garante sottolinea con forza il valore dello sport per le persone con disabilità, definendolo uno strumento essenziale per: Lo sport paralimpico, in questo senso, non è solo attività fisica: è un ponte verso una società più equa. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

