Don Andrea, rappresentante di San Pietro, afferma che la città dovrebbe essere ripensata considerando prima di tutto i suoi residenti, poiché sono loro a prendersene cura e a farla crescere. La presenza di turisti e persone di passaggio viene vista come diversa, in quanto non contribuisce direttamente alla crescita e alla cura del territorio. La questione dello spopolamento ha suscitato diverse reazioni tra gli abitanti.

La città va ripensata partendo da chi ci abita, ci guadagnerebbero tutti. Se, infatti, un turista o una persona di passaggio ‘usa’ la città, i suoi abitanti invece se ne prendono cura, la fanno crescere, provano amore per la città. I residenti sono la vera ricchezza. Dal suo punto di vista ’privilegiato’ – la cattedrale di San Pietro in via Indipendenza e la residenza in pieno centro storico –, don Andrea Caniato, uno dei canonici della cattedrale, osserva e vive la città sperimenta ogni giorno i pro e i contro della vita dentro le mura. Dalla nostra inchiesta è emerso che il centro perde residenti (meno ottomila abitanti dal 1986 a oggi) e rischia così di diventare "una vetrina vuota", come ha detto al Carlino il cardinale Matteo Zuppi, vescovo di Bologna e presidente della Cei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spopolamento e reazioni. Don Andrea (San Pietro): "La città va ripensata a partire dai residenti"

Evade dai domiciliari e va a spacciare droga: arrestato due volte in pochi giorni a San Pietro a PatiernoI poliziotti di Secondigliano hanno arrestato un 47enne per la seconda volta in pochi giorni: sottoposto ai domiciliari, è stato trovato in strada a...

Ferrara 'scopre' la targa per don Pietro Maria Zanarini, ucciso dai repubblicani francesiE' dedicata a don Pietro Maria Zanarini, sacerdote martirizzato a Ferrara (il 28 luglio 1798) dai repubblicani francesi durante l'occupazione...