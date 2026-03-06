Spongano | proiezione di Mary e lo spirito di mezzanotte per l’8 marzo

A Spongano si sta organizzando un evento culturale in occasione dell’8 marzo, con una proiezione di “Mary e lo spirito di mezzanotte”. L’iniziativa è rivolta principalmente alle nuove generazioni e mira a coinvolgere la comunità locale in una giornata dedicata alla valorizzazione delle donne attraverso il cinema. La proiezione si terrà in un luogo pubblico della città.

Un appuntamento culturale di rilievo si prepara a Spongano per celebrare la Giornata internazionale della donna, con una proiezione cinematografica pensata per le nuove generazioni. La serata è fissata per domenica 8 marzo alle ore 18:00 presso il Centro di Aggregazione Giovanile in via Pio XII, offrendo un'esperienza gratuita ma a posti limitati che richiede prenotazione obbligatoria. L'iniziativa, curata dalla compagnia Ultimi Fuochi Teatro, punta a onorare le donne attraverso lo schermo, utilizzando l'arte dell'animazione come veicolo narrativo potente. Il film selezionato, intitolato Mary e lo spirito di mezzanotte, non è solo un intrattenimento visivo, ma uno strumento di riflessione profonda sulle relazioni umane e sul passaggio generazionale femminile.