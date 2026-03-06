Spoltore approva le graduatorie del Dopo di noi | oltre 100mila euro per i disabili gravi di 12 Comuni

A Spoltore sono state approvate le graduatorie del progetto “Dopo di noi”, che prevedono la distribuzione di oltre 100mila euro destinati a supportare persone con disabilità gravi. Il fondo è destinato a interventi per individui che non hanno un sostegno familiare e coinvolge un ambito distrettuale sociale di 16 comuni. La decisione riguarda le risorse allocate per il sostegno di disabili gravi senza assistenza familiare.

Tre linee di intervento tra deistituzionalizzazione, sostegno alla domiciliarità e percorsi di autonomia. Pubblicati gli atti con i beneficiari dei contributi dell'Ambito sociale 16 metropolitano. L'assessore Di Giandomenico: "Orgogliosi, ietro ogni pratica ci sono persone e famiglie che meritano risposte concrete" È proprio l'amministrazione di Spoltore a renderlo noto: di 103mila 576,81 euro il contributo complessivo. L'intervento si articola in tre linee d'azione specifiche che coprono diverse necessità, dai percorsi di deistituzionalizzazione al supporto alla domiciliarità, fino ai programmi di accrescimento della consapevolezza per la gestione della vita quotidiana.