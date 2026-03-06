Sabato 7 marzo 2026 alle 15, lo Spezia affronta il Monza in una partita di Serie B. Il Monza, attualmente co-capolista insieme al Venezia, si presenta come favorito, mentre lo Spezia, penultimo in classifica, cerca punti per evitare la retrocessione. Le formazioni ufficiali e le quote sono state già pubblicate, e i pronostici sono aperti.

Il Monza co-capolista, insieme al Venezia, della classifica di Serie B, fa visita allo Spezia, che invece è penultimo e dunque a forte rischio retrocessione. Gli Aquilotti hanno vinto solo una volta nelle ultime sette partite, sorprendendo il più quotato Cesena al “Manuzzi”, e non vincono in casa da tre turni nei quali hanno raccolto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Spezia-Monza (sabato 07 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Cagliari-Como (sabato 07 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiLa corsa Champions del Como passa dalla trasferta sul campo del Cagliari nella 28esimo giornata di Serie A.

Atalanta-Udinese (sabato 07 marzo 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiL’Atalanta fa i conti con i tanti impegni ravvicinati in questa fase e sabato arriva l’Udinese alla New Balance Arena.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Spezia Monza sabato 07 marzo 2026 ore....

Temi più discussi: SPEZIA – MONZA: INFO BIGLIETTI; Spezia-Monza: vendita attiva dalle ore 17:00 di lunedì 2 marzo - Spezia Calcio; SERIE BKT - DESIGNAZIONI 29A GIORNATA; Apre la vendita dei biglietti per Spezia-Monza di sabato.

Monza, c’è il testa-coda con lo Spezia. Bianco ordina: Vogliamo la Serie A e ora dobbiamo guardare solo in avantiSabato 7 marzo alle ore 15 i biancorossi, primi in classifica e in forma straripante, fanno visita ai pericolanti liguri con l’obiettivo di mantenere la vetta. Il tecnico coccola la propria squadra: ... ilgiorno.it

Le probabili formazioni di Spezia-Monza: le ultime dalle sedi, designato un arbitro espertoE' Fabio Maresca di Napoli il prescelto a dirigere Spezia-Monza, coadiuvato dagli assistenti Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1 e Andrea Bianchini di Perugia; Quarto ufficiale Ermanno Feliciani di ... monza-news.it

Il Monza non sottovaluta lo Spezia, Bianco: “Li ho visti vivi ma noi vogliamo alzare la coppa” x.com

OUT ANCHE RUGGERO Ulteriore assenza nella partita contro il Monza Spezia Calcio - facebook.com facebook