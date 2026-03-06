Spezia-Monza sabato 07 marzo 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 7 marzo 2026 alle 15:00 si gioca la sfida tra Spezia e Monza. Il Monza, attualmente al vertice della classifica di Serie B insieme al Venezia, affronta lo Spezia che si trova in penultima posizione, situazione che lo mette a rischio di retrocessione. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati già annunciati.

Il Monza co-capolista, insieme al Venezia, della classifica di Serie B, fa visita allo Spezia, che invece è penultimo e dunque a forte rischio retrocessione. Gli Aquilotti hanno vinto solo una volta nelle ultime sette partite, sorprendendo il più quotato Cesena al “Manuzzi”, e non vincono in casa da tre turni nei quali hanno raccolto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Monza, c’è il testa-coda con lo Spezia. Bianco ordina: Vogliamo la Serie A e ora dobbiamo guardare solo in avantiSabato 7 marzo alle ore 15 i biancorossi, primi in classifica e in forma straripante, fanno visita ai pericolanti liguri con l’obiettivo di mantenere la vetta. Il tecnico coccola la propria squadra: ... ilgiorno.it

OUT ANCHE VLAHOVIC Le probabili formazioni di Spezia - Monza. Spezia Calcio - facebook.com facebook

L’ultimo Spezia-Monza in Serie A incanalò la retrocessione, ma storicamente al Picco i brianzoli faticano x.com