Speech-to-reality | l’IA crea oggetti su richiesta vocale

Ricercatori del MIT hanno messo a punto Speech-to-reality, un sistema che combina intelligenza artificiale e robotica per creare oggetti su richiesta vocale. Attraverso questo metodo, le persone possono chiedere di generare oggetti specifici e il sistema li realizza. Il progetto rappresenta un passo avanti nella connessione tra comandi vocali e produzione fisica, senza interventi umani diretti.

Con Speech-to-reality i ricercatori del MIT hanno sviluppato un sistema misto Intelligenza Artificiale e robotica.

