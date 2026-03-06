Specie di imprese imprenditoriali in Innoland classificazione dell’ufficio del censimento
In Innoland, le imprese imprenditoriali sono state classificate dall’ufficio del censimento come sviluppatori di opportunità. Si tratta di imprese che fanno parte di una rete internazionale e che potrebbero portare benefici al territorio se si riesce a collegarle alla rete locale. La classificazione evidenzia la presenza di questa categoria e il loro ruolo potenziale nell’ecosistema imprenditoriale.
Sviluppatori di opportunità Imprese appartenenti a una rete internazionale. Rappresentano un'opportunità per il territorio se è possibile agganciarle alla rete locale. Campioni locali Imprese che operano nei mercati internazionali sfruttando fattori locali. Rappresentano i campioni locali, ma non sono necessariamente coinvolte nella creazione di un ambiente innovativo locale. Nodi di connessione Sono i nodi di connessione tra le grandi maglie delle reti internazionali, formate dalle imprese che operano sui mercati globali, e la rete locale. Cattedrali nel deserto Imprese che hanno connessioni con i propri centri di riferimento (globali), ma non con l'ambiente locale.
