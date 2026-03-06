Spalletti | Andrò a vivere nel condominio di Comolli
L'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha annunciato durante la conferenza stampa di vigilia della partita contro il Pisa che andrà a vivere nel condominio di Comolli. Ha anche riferito di aver già discusso del suo futuro con la società, utilizzando un tono ironico per comunicare la notizia. La conferenza si è concentrata principalmente su questa decisione personale di Spalletti.
L'allenatore della Juventus Luciano Spalletti, nella conferenza stampa di vigilia della sfida casalinga contro il Pisa, racconta di aver già parlato del suo futuro con la società e lo fa con la sua solita ironia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Spalletti rivela: «Andrò a vivere nello stesso condominio di Comolli e Chiellini». Ecco a cosa ha fatto riferimento l’allenatoredi Redazione JuventusNews24Spalletti rivela: «Andrò a vivere nello stesso condominio di Comolli e Chiellini».
Leggi anche: Juventus, Spalletti e la battuta sul rinnovo: “Nello stesso condominio con Comolli e Chiellini”
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Spalletti Andrò a vivere nel condominio....
Temi più discussi: Spalletti: Scalata una montagna. Credo nel quarto posto? Io vivo per questo; Spalletti alla vigilia di : Di Gregorio accetti di essere disprezzato. Bremer e Yildiz vogliono esserci; Roma-Juventus 3-3, Spalletti rimonta Gasperini nel recupero; Juventus-Pisa: probabili formazioni e statistiche.
Spalletti: Andrò a vivere nel condominio di Comolli. Sicuri sia solo una battuta?Luciano Spalletti ha già parlato con la dirigenza della Juventus del suo futuro. A confermarlo, dopo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi. tuttomercatoweb.com
Spalletti: Futuro? Andrò a vivere nel condominio di ComolliIl tecnico della Juventus, alla vigilia della sfida casalinga contro il Pisa, racconta di aver già parlato del suo contratto con la società. tuttosport.com
Juventus, l'analisi di Spalletti: "I numeri dicono che non siamo dove vorremmo essere" x.com
Del Genio: “Conte artefice dello scudetto, ma Sarri e Spalletti facevano un calcio più bello” Paolo Del Genio analizza il presente e il futuro del Napoli intervenendo a Linea Calcio su Canale 8, offrendo una riflessione sul ruolo di Antonio Conte nella storia rece - facebook.com facebook