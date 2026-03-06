Spalletti | Andrò a vivere nel condominio di Comolli

L'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha annunciato durante la conferenza stampa di vigilia della partita contro il Pisa che andrà a vivere nel condominio di Comolli. Ha anche riferito di aver già discusso del suo futuro con la società, utilizzando un tono ironico per comunicare la notizia. La conferenza si è concentrata principalmente su questa decisione personale di Spalletti.