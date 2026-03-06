Soulé non ce la fa | out anche a Genova Scalpita Pisilli

Matias Soulé non sarà disponibile per la partita di domenica contro il Genoa a causa di un infortunio. La sua assenza si aggiunge a quella di Pisilli, che scalpita per tornare in campo. La squadra dovrà fare a meno di entrambi i giocatori durante questa sfida. Nessun altro dettaglio sulle condizioni dei due calciatori è stato comunicato.

Niente da fare per Matias Soulè: l'argentino sarà indisponibile anche per la gara di domenica contro il Genoa. In settimana si era parlato di un suo possibile rientro in gruppo, ma alla fine la pubalgia che lo sta tormentando da qualche settimana (che già lo aveva costretto a saltare gli impegni contro Cremonese e Juventus) lo costringe a dare nuovamente forfait. D'accordo con lo staff medico della Roma, Soulé...

