Sosta selvaggia | 3,6 milioni di verbali e 2 miliardi di multe

In Italia, sono stati emessi 3,6 milioni di verbali e raccolti due miliardi di euro di multe per sosta selvaggia. Le infrazioni al codice della strada legate a soste irregolari sono frequenti e coinvolgono vari veicoli, creando problemi di traffico e potenziali pericoli per gli utenti delle strade. I dati sono stati resi noti dalle autorità competenti.

Le strade italiane sono teatro di comportamenti al volante che generano costi economici e rischi reali per la sicurezza. Nel 2025, le sanzioni per guida in stato di ebbrezza hanno toccato quota 11.126 casi accertati dalla Polizia Stradale su oltre 821.444 controlli effettuati. I dati confermano che abitudini come la sosta selvaggia o l’uso dello smartphone continuano a pesare sulla vita quotidiana dei cittadini. L’impatto economico di queste infrazioni è tangibile: nel 2025 le multe legate alla sosta vietata hanno generato incassi per circa 1,9 miliardi di euro, con una flessione del 4,4% rispetto all’anno precedente. La distribuzione delle violazioni mostra un quadro complesso dove le Polizie locali giocano un ruolo centrale nelle città, mentre i Carabinieri e la Polizia Stradale coprono le arterie principali. 🔗 Leggi su Ameve.eu Roma, due milioni di multe nel 2025: cresce l’indisciplina, soprattutto per la sosta selvaggiaGli automobilisti romani si confermano sempre più indisciplinati, in particolare quando si tratta di parcheggiare. Multe in crescita e boom di sosta selvaggia a Roma: oltre 2 milioni di sanzioni con l’aiuto dell’IANel 2025 la Polizia locale ha segnalato circa 2 milioni di infrazioni: +10% Boom per la sosta selvaggia, cala la velocità in eccesso grazie ai nuovi... Aggiornamenti e notizie su Sosta selvaggia. Temi più discussi: Perugia, via di fuga bloccata e sigarette accese: chiuso anche il Jolly in centro; Pannelli solari sulle imprese agricole A disposizione altri 800 milioni nel bando; Sosta selvaggia davanti il Municipio, multati dipendenti comunali e un consigliere. Doppia fila e sosta selvaggia. Scatta il piano ’viali liberi’: Useremo la tecnologiaTolleranza zero verso chi continua a fregarsene delle regole del traffico in città. E per di più lo fa in un momento estremamente complicato per la viabilità urbana. L’assessore alla mobilità del ... lanazione.it Barriere e sosta selvaggia. L’accessibilità? LontanaChi non ha mai percorso gli striminziti marciapiedi di via della Colonna o – per andare alla stazione di Campo di Marte - quelli senza scivoli di via Mannelli o ancora quelli di via Del Gelsomino nel ... lanazione.it Sosta "selvaggia" davanti al Comune, multati dipendenti comunali e un consigliere +++ CLICCA QUI E LEGGI ! Sono state circa settanta le multe elevate dagli agenti della polizia locale per sosta selvaggia, nella sola giornata di ieri, nei pressi del Comune... # - facebook.com facebook "Invasi dalle auto, sosta selvaggia ovunque e nessuno controlla": la denuncia esasperata dei residenti / FOTO - VIDEO x.com