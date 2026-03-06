Sorrento tenta ancora di rubare a un corriere | arrestato per la terza volta un 42enne

A Sorrento, un uomo di 42 anni di Torre Annunziata è stato arrestato per la terza volta in pochi mesi dai carabinieri mentre cercava di rubare a un corriere. Questa volta, è stato sorpreso nel tentativo di sottrarre merce durante una rapina. L’arresto si è verificato in una zona frequentata dalla vittima, e l’uomo è stato portato in caserma.

Per la terza volta in pochi mesi finisce in manette S.N., 42enne di Torre Annunziata, sorpreso dai carabinieri mentre tentava di rubare ai danni di un corriere a Sorrento. L’ultimo episodio si è verificato nella giornata di ieri. L’uomo avrebbe individuato un furgone di un corriere parcheggiato con il portellone aperto e, dopo essersi avvicinato con cautela per verificare l’assenza di testimoni, avrebbe afferrato un portafogli lasciato all’interno dell’abitacolo. Il tentativo però è durato pochi istanti: i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Sorrento, che si trovavano poco distante, hanno assistito alla scena e lo hanno bloccato immediatamente. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

