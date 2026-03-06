Sorpresa Sparvieri Delon in crescita

Prosegue con numeri di rilievo, e qualche volto nuovo, l’escalation delle classifiche del Top Volley, che porta alla ribalta i bomber delle squadre modenesi dei campionati Nazionali e Regionali. GIRL POWER. Quando sembrava che la vittoria di Tappa dovesse andare al Top Scorer Assoluto Francesco Ghelfi della National Villa d’oro, con 28 punti nel derby con la Tecnoarmet, per un successo che mancava ormai da quattro anni, ecco irrompere il Trentello di Elisa Sparvieri del Volley Castelvetro, settantesima ragazza a superare quota 30 punti negli ultimi 25 anni di campionati minori. La 22enne schiacciatrice castelvetrese supera di due lunghezze anche Greta Pagliani dell’Emilbronzo, sempre più convincente inseguitrice del leader della Generale Matteo Pignatti, e la 15enne Emile Viviani della Moma Anderlini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sorpresa Sparvieri. Delon in crescita «Crescita, la sorpresa viene dal Mezzogiorno. Investire nei giovani»È il rilancio del Sud la vera novità dell’economia italiana post Covid, il nuovo motore della crescita del Paese ormai da almeno quattro anni di fila. Ornella Muti confessa: “Alain Delon non è stato gentile con me”Ospite di Mara Venier a Domenica In, Ornella Muti si è concessa un racconto intimo e misurato, ripercorrendo i passaggi più delicati della sua...