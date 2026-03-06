Sony ha annunciato il DualSense PC Ready ma i fan sono confusi dopo l’addio al PC

Sony ha annunciato il DualSense PC Ready, una versione del controller PlayStation 5 pensata per l’uso su PC. Dopo l’annuncio, i fan si sono mostrati confusi, soprattutto in seguito alla decisione di Sony di interrompere il supporto ufficiale per il controller su alcune piattaforme. La presentazione riguarda un prodotto che si rivolge agli utenti che vogliono collegare il controller al computer senza complicazioni.

Sony ha presentato ufficialmente DualSense PC Ready, una nuova versione del celebre controller della console PlayStation 5 pensata per offrire un’esperienza immediata ai giocatori su computer. L’annuncio è arrivato tramite i canali di PlayStation Asia, con una comunicazione che sottolinea soprattutto la facilità di utilizzo su PC e l’accesso diretto alle caratteristiche più avanzate del controller. Il concetto alla base del DualSense PC Ready è semplice: offrire un controller che funzioni su PC fin dal primo utilizzo, senza configurazioni complesse. Il dispositivo può essere collegato via cavo oppure tramite Bluetooth, mantenendo tutte le funzionalità principali che hanno reso popolare il controller PlayStation. 🔗 Leggi su Game-experience.it

