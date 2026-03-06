Sono state le forze statunitensi a colpire la scuola in Iran secondo il New York Times 

Secondo il New York Times, le forze statunitensi sono responsabili di aver colpito una scuola a Minab, in Iran. Il bombardamento ha causato danni alla struttura e ha coinvolto una scuola locale. La vicenda si collega a un attacco statunitense più ampio, anche se i dettagli specifici di questa azione non sono stati resi noti. La notizia ha attirato l’attenzione internazionale sulla situazione.

Né gli Stati Uniti né Israele si sono assunti finora la responsabilità dell’attacco. Il 4 marzo il segretario della difesa statunitense Pete Hegseth si era limitato a riferire di un’inchiesta del Pentagono in corso, aggiungendo che le forze statunitensi “non prendono mai di mira i civili”. L’Afp non ha potuto accedere al sito per verificare le circostanze dell’episodio o il bilancio delle vittime. Secondo le autorità e i mezzi d’informazione iraniani, il bombardamento della scuola elementare Shajarah Tayyebeh ha causato più di 150 morti, in grande maggioranza bambini. Il 6 marzo l’Unicef ha fornito un bilancio di 168 alunni rimasti uccisi, la maggior parte “di età compresa tra i 7 e i 12 anni”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Iran, New York Times: “Scuola femminile colpita in attacchi Usa”Il fuoco congiunto di Stati Uniti e Israele lascia sul campo decine di morti tra i civili in Iran.

