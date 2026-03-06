Sono partiti 160 militari italiani sul fronte caldo della guerra con l’Iran | la situazione

Venerdì 6 marzo 2026, dalla base navale di Taranto è partita la fregata missilistica “Federico Martinengo” con a bordo 160 militari italiani. La nave si è diretta verso un’area di operazioni in Iran, dove si trovano in corso attività militari. La partenza è stata annunciata ufficialmente senza dettagli aggiuntivi sulle specifiche missioni o obiettivi.

È salpata dal porto di Taranto nel pomeriggio di venerdì 6 marzo 2026 la fregata missilistica "Federico Martinengo" della Marina militare. A bordo oltre 160 militari, rotta verso Cipro per rafforzare la difesa dell'isola nel quadro dell'escalation in Medio Oriente. L'assetto è coordinato con Spagna, Francia e Olanda. La missione si inserisce nel rafforzamento europeo nel Mediterraneo orientale dopo l'attacco con drone che ha colpito la base britannica RAF Akrotiri. Nelle ultime ore vari Paesi hanno annunciato l'invio di navi e assetti aerei per proteggere Cipro e le rotte vicine, mentre la pressione sulla regione cresce e l'allerta resta alta.

Tajani: Guerra in Iran, non ci sono militari o civili italiani coinvoltiLa caduta del turbante, ecco Il Tempo di oggi: come fate a non abbonarvi? (Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2026 "Ad Abu Dhabi è stato colpito un...

Quello che sappiamo sull’attacco di Israele e Usa all’Iran e cosa potrebbe succedere ora

