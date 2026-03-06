Sono bloccata dall’estetista | il dramma di una tiktoker a Dubai – Il video

Una tiktoker a Dubai ha condiviso un video in cui spiega di essere bloccata dall’estetista dopo aver terminato un trattamento per mani e piedi. Nel video, mostra un messaggio di allerta arrivato dallo Stato, che invita a mettersi al riparo e a mantenere distanza dai vetri. La scena si svolge in un momento di tensione, mentre la donna si trova ancora nel centro estetico.

«Io sono dall'estetista perché ho appena finito di fare mani e piedi ed è appena arrivato un messaggio di nuovo di allerta dallo Stato di metterci al sicuro, di metterci a riparo lontano dai vetri». Così un'utente TikTok che si trova a Dubai ha raccontato in un video la paura che sta vivendo negli Emirati, dove tantissime persone sono terrorizzate e tante altre sono rimaste bloccate a causa dell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele, che nei giorni scorsi ha anche provocato la chiusura temporanea dello spazio aereo e la cancellazione di numerosi voli. «Io, ragazzi, sono realmente preoccupata e sono bloccata dall'estetista, tra l'altro, non so se riuscirò a tornare a casa.

