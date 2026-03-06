sono attive tutte le tutele per cittadini e operatori

Le autorità hanno dichiarato che tutte le tutele sono operative per cittadini e operatori. La situazione in Medio Oriente è in forte escalation, con la chiusura progressiva degli spazi aerei e l’intensificarsi delle tensioni nella regione. Le misure adottate mirano a garantire la sicurezza delle persone coinvolte e la continuità delle attività operative. La situazione rimane sotto costante monitoraggio da parte delle autorità competenti.

La grave escalation del conflitto in Medio Oriente, con la progressiva chiusura degli spazi aerei e la sospensione di numerosi collegamenti internazionali, sta producendo conseguenze importanti non solo sul traffico aereo e sul turismo, ma anche sul piano dei diritti dei viaggiatori, attivando le tutele previste dalla normativa europea e dal diritto italiano. Una situazione che colpisce da vicino anche le imprese turistiche del territorio modenese: agenzie di viaggio e operatori della provincia stanno gestendo un numero crescente di cancellazioni e richieste di assistenza da parte di clienti in partenza o già all’estero. La Farnesina ha... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

