Sondrio | il 16 marzo l' inaugurazione della palestra Munari

Il 16 marzo si terrà l'inaugurazione della palestra Munari a Sondrio. L'edificio presenta una struttura innovativa e si integra nel contesto urbano della città. È stato realizzato utilizzando materiali ecosostenibili e impianti alimentati da energia rinnovabile. La palestra si rivolge a bambini, ragazzi e adulti, pronti a usufruire degli spazi dedicati all’attività fisica.

Realizzata grazie a fondi Pnrr nella parte est del Parco Ovest soddisferà le richieste delle società sportive e delle scuole L'inaugurazione si terrà il 16 marzo, alle ore 11. Gli alunni della scuola dell'infanzia Munari e della scuola primaria Credaro vi potranno svolgere attività fisica, mentre le società sportive che ne hanno già fatto richiesta la utilizzeranno negli orari e nei periodi non scolastici per corsi e allenamenti. Al finanziamento di 1,5 milioni di euro sul Pnrr, nell'ambito del "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", l'Amministrazione comunale aveva aggiunto 800 mila euro, tra fondi propri e altri contributi, per realizzare un impianto provvisto degli standard richiesti per un uso allargato, non limitato alle scuole.