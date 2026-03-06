I sondaggi politici indicano che il supporto al No nel referendum sulla giustizia si è rafforzato, con la possibilità di una vittoria anche se l’affluenza supera le aspettative. La percentuale di chi si oppone alle modifiche legislative continua a crescere, mentre i sostenitori del Sì mantengono una posizione stabile. La consultazione si svolge con un'ampia partecipazione, che potrebbe non influenzare l’esito finale.

La vittoria del No al referendum sulla giustizia diventa sempre più probabile, anche in caso di un’affluenza più alta del previsto. Gli ultimi sondaggi, a partire dalla rilevazione di YouTrend per SkyTg24, testimoniano un dato in costante crescita per il No alla riforma. La novità dell’ultimo sondaggio riguarda soprattutto l’affluenza. Finora, infatti, YouTrend stimava una vittoria del No in caso di bassa affluenza e un sostanziale pareggio – dopo una lunga rimonta dei contrari – in caso di affluenza più alta. Ora il dato è cambiato e il No vincerebbe in entrambi gli scenari. Sondaggi politici, il No avanti anche in caso di affluenza alta. In caso di bassa affluenza si conferma, e anzi si allarga, il vantaggio del No, stimato ora al 54,1% contro il 45,9% di Sì. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, la rimonta del No al referendum è completa: avanti anche in caso di alta affluenza

SONDAGGIO POLITICO HUMAN DATA SUL REFERENDUM GIUSTIZIA DEL 23 FEBBRAIO 2026

