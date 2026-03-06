solvano il ragazzo di campagna

Solvano Donati ha compiuto 100 anni nella frazione di Sant’Antonio di Medicina, dove martedì scorso si è svolta una grande festa in suo onore. Circondato dai parenti e dagli amici più stretti, il festeggiato ha trascorso il giorno in allegria e con il calore delle persone care. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi invitati che hanno voluto condividere questo momento speciale.

Grande festa per Solvano Donati che, martedì scorso, nella frazione di Sant’Antonio di Medicina, ha celebrato il suo 100° compleanno circondato dall’affetto dei parenti e degli amici più cari. Un traguardo straordinario che racconta una lunga vita fatta di lavoro, famiglia e profondo legame con la terra. Per l’occasione il sindaco Matteo Montanari gli ha donato la medaglia commemorativa dei centenari e un mazzo di fiori in segno di riconoscimento (nella foto). Nato a Conselice il 3 marzo 1926 e originario di Campotto di Argenta, Solvano si è trasferito nel 1975 a Medicina insieme alla moglie Lina e al loro unico figlio Oliviero. Da allora il suo nome è legato al territorio medicinese e al mondo agricolo, settore in cui ha sempre lavorato con dedizione e passione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

