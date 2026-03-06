Due giovani arbitri di calcio sono stati vittima di aggressioni lo scorso fine settimana. La vicenda ha provocato reazioni di stupore, imbarazzo e condanna da parte di diverse persone. La frase

Stupore, imbarazzo e piena condanna, sono i sentimenti che hanno suscitato le aggressioni ai due giovani arbitri di calcio lo scorso fine settimana. Due episodi diversi, molto gravi entrambi, di cui uno perpretato durante la gara di Seconda Categoria tra Borgo Solestà e Mozzano City e l’altro addirittura a scuola il giorno dopo una sfida del campionato Under 15 Provinciale. Due arbitri minorenni, uno colpito da dietro da un pugno probabilmente da un adulto visto che ancora l’identità non è stata rivelata tanto che il Giudice Sportivo ha momentaneamente squalificato il capitano del Mozzano City, Matteo De Cesare per due anni in attesa che la società sportiva riveli il nome del vero aggressore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Solidarietà ai ragazzi". Panichi: ingiustificabili

