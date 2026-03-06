Il 7 febbraio si svolge a Val di Fassa una tappa della Coppa del Mondo di sci alpino, con Sofia Goggia in pista sulla pista La VolatA. La gara si svolge con orario stabilito e sarà trasmessa in diretta televisiva. I partecipanti indossano i pettorali assegnati prima dell’inizio della competizione, che vede protagonisti gli atleti in una prova di velocità.

Una tappa cruciale della Coppa del Mondo di sci alpino si svolge in Val di Fassa, offrendo una sfida di velocità sulla pista La VolatA. In palio c’è una posizione di rilievo per le atlete italiane e per le protagoniste internazionali, con Sofia Goggia tra le principali riferimenti della squadra azzurra. L’evento chiude la serie di gare in discesa libera prima delle Finali di Lillehammer, promettendo spettacolo e battaglia sul ghiaccio dolomitico. La manifestazione è in programma sabato 7 marzo, con inizio alle ore 10.45 ora locale. Sofia Goggia partirà con il pettorale 7 e dovrebbe sciare alle ore 11.07 e 30 secondi, salvo eventuali ritardi causati da condizioni meteo o altre circostanze. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Sofia Goggia in pista a Val di Fassa 2026: orario, pettorale e diretta TV del 7 febbraio

Sofia Goggia in pista a Val di Fassa 2026: orario, pettorale e diretta TVIl 4 marzo 2026 prende il via la prima fase delle competizioni di sci alpino della Coppa del Mondo 2025-2026, con una discesa femminile che si...

Sofia Goggia in pista: orario, pettorale e diretta TV della discesa in Val di Fassa 2026La competizione di discesa libera femminile in occasione della Coppa del Mondo 2025-2026 si svolgerà in una delle location più suggestive delle Alpi...

Approfondimenti e contenuti su Sofia Goggia.

Temi più discussi: Sofia Goggia sorride: Pista piatta, fatico sui piani. Limitati i danni con il podio; Nicol Delago 2/a e Sofia Goggia 3/a nella prima prova cronometrata in vista della discesa di Soldeu; Sci, Coppa del Mondo: Sofia Goggia terza in discesa libera a Soldeu; Coppa del Mondo in Val di Fassa: domani la discesa libera con Goggia e le azzurre protagoniste.

Sofia Goggia LIVE, discesa in Val di Fassa Coppa del Mondo: segui la gara di sci alpino oggi in direttaAltro appuntamento importante per Sofia Goggia. Dopo la vittoria nel SuperG di Andorra, a Soldeu, la sciatrice azzurra è attesa oggi nella discesa in Val di Fassa. La gara inizierà alle ore 11.30. Seg ... corrieredellosport.it

Quando parte Sofia Goggia nella discesa in Val di Fassa 2026: orario 7 febbraio, n. di pettorale, tvSofia Goggia sarà uno dei punto di riferimento dell’Italia nella seconda discesa libera femminile della Val di Fassa, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo il primo atto andato in ... oasport.it

Sofia Goggia non nasconde la delusione, ma guarda alle prossime gare - facebook.com facebook

Sofia #Goggia LIVE, discesa in Val di Fassa Coppa del Mondo: segui la gara di sci alpino oggi in diretta x.com