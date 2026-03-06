Smog a Reggio | stop ai diesel Euro 5 fino al 9 marzo

A Reggio Emilia, a causa dell’aumento delle concentrazioni di inquinanti nell’aria, sono state adottate misure temporanee per limitare la circolazione dei veicoli. Dal 1 marzo al 9 marzo, i veicoli diesel Euro 5 non possono circolare in città. La decisione riguarda le automobili più vecchie ed è stata presa per ridurre lo smog e migliorare la qualità dell’aria.

Nel cuore della Pianura Padana, l'aria si fa pesante e le misure emergenziali diventano la nuova normalità per i cittadini di Reggio Emilia. A partire da oggi, venerdì 6 marzo 2026, e fino al prossimo controllo programmato per lunedì 9 marzo, vige un divieto assoluto alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 e delle auto dotate del sistema Move-in all'interno dell'area urbana. Questa decisione non nasce dal nulla, ma è il risultato diretto dell'incrocio tra le concentrazioni elevate di particolato PM10 registrate e le previsioni meteorologiche che indicano condizioni di ristagno atmosferico favorevoli all'accumulo di inquinanti. Oltre alla limitazione del traffico, il piano integrato prevede il blocco totale della sosta con motore acceso e vieta lo spargimento di liquami zootecnici nelle campagne circostanti.