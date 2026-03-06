Sir2 al via i cantieri per la realizzazione delle piattaforme in Piazza Garibaldi e in zona ippodromo

A partire da lunedì 9 marzo, sono iniziati i lavori per la costruzione delle piattaforme tranviarie in Piazza Garibaldi e nell'area dell’ippodromo. I cantieri coinvolgono la realizzazione delle nuove infrastrutture che collegano Piazza Garibaldi con il tratto di riviere tramite il sistema tranviario. Le lavorazioni interesseranno le strade e le zone coinvolte nel percorso.

La prossima settimana partono i lavori per la realizzazione delle piattaforme tranviarie. I cantieri procederanno per tratti funzionali e si concluderanno a maggio. Come cambia la viabilità Da lunedì 9 marzo iniziano le lavorazioni per la piattaforma tranviaria da Piazza Garibaldi fino all'innesto con il Sir1 sulle riviere. Il cantiere procederà per tratti funzionali e si concluderà complessivamente a maggio. Nella prima fase, fino a fine marzo, verrà realizzata la piattaforma che dalla stazione va verso il centro, e pertanto viene chiusa al traffico veicolare la corsia di destra in direzione sud di corso Giuseppe Garibaldi, nel tratto compreso tra largo Europa e piazza Garibaldi.