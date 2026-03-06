Sinner a Indian Wells vuole fare punti utili Alcaraz è avvisato

Nel torneo di Indian Wells, il tennista italiano mira a ottenere punti importanti per la classifica, mentre il suo avversario, lo spagnolo, è avvisato. La competizione si svolge in un contesto internazionale, con entrambi i giocatori pronti a sfidarsi sui campi in cemento. La manifestazione vede coinvolti diversi atleti di alto livello, pronti a confrontarsi nelle fasi più impegnative del torneo.

Con il Masters 1000 di Indian Wells il tennis si sposta negli Stati Uniti e Jannik Sinner c'è. Sicuramente il favorito numero 1 del torneo californiano in programma dal 4 al 15 marzo è Carlos Alcaraz, vincitore delle edizioni 2023 e 2024, oltre che imbattuto in questo inizio di stagione, ma non sottovalutiamo il desiderio di riscatto del nostro Sinner che, dopo un inizio anno poco convincente, vuole fare punti utili. Sono 3.000 circa quelli che separano il numero 1 (13.550) dal numero 2 (10.400) e, avendo saltato Indian Wells l'anno scorso a causa della squalifica, per Jannik l'occasione è interessante. Il debutto è previsto per oggi, venerdì 6 marzo, al secondo turno contro il ceco Dalibor Svrcina. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Sinner cambia per Indian Wells: rivelato il piano anti-AlcarazJannik Sinner è pronto per affrontare al meglio Indian Wells: cosa è cambiato nella preparazione in vista del duello con Carlos Alcaraz Non è stato...

Sinner, l'avversario di Indian Wells è una novità: mai affrontato finoraJannik Sinner torna in campo a Indian Wells. Reduce dal ko ai quarti di Doha e prima ancora in semifinale all'Australian Open, il numero 2 al mondo - che in California non avrà al suo fianco Simone Va ... tuttosport.com

Indian Wells, il programma di venerdì 6 marzo: cinque italiani in campo, Berrettini e Cobolli alle 20, Sinner alle 03Tennis - ATP | Terza giornata a Indian Wells, entrano in gioco le teste di serie. Esordio anche per Musetti e Paolini ... ubitennis.com

Finisce subito il percorso della leggendaria Venus a Indian Wells L’ex numero 1 del mondo è stata eliminata dalla qualificata francese Parry, numero 111 del ranking - facebook.com facebook

ERRANI E PAOLINI VINCO ALL'ESORDIO Sara e Jasmine vincono la loro prima partita agli Indian Wells in due set (6-2, 7-6) e approdano agli ottavi #Tennis #IndianWells #Errani #Paolini x.com