Sindaco e Giunta incontrano i cittadini in 10 tappe nei quartieri

Il sindaco e la giunta hanno programmato un ciclo di incontri nei quartieri della città, con dieci tappe previste per ascoltare direttamente i cittadini. La prima si terrà alla Stazione martedì 10 marzo alle 18, presso il punto di ritrovo di piazza della Stazione, subito dopo l’orario di lavoro ferroviario. Gli incontri si susseguiranno in diverse zone della città nei prossimi giorni.

L'iniziativa andrà avanti nei prossimi due mesi e si chiama 'Il Quartiere del futuro per la città che cambia'. Primo appuntamento alla Stazione Sarà alla Stazione il prossimo martedì 10 marzo (Dopo Lavoro Ferroviario, piazza della Stazione 16, ore 18.00) la prima tappa della campagna di ascolto e confronto che l'amministrazione pisana ha programmato per i prossimi due mesi. Una serie di date che toccheranno tutti i quartieri della città e vedranno la partecipazione del Sindaco e degli assessori. Si chiama 'Il Quartiere del futuro per la città che cambia', la campagna in 10 tappe che si concluderà martedì 26 maggio a Putignano. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

