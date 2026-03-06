Sigonella | droni USA e la linea Meloni sul conflitto Iran

La base aerea di Sigonella, situata nel territorio siracusano tra Lentini e Siracusa, funge da hub strategico per le operazioni degli Stati Uniti nel bacino del Mediterraneo e verso il Medio Oriente. Da questa struttura decollano regolarmente assetti di sorveglianza come i droni Triton e gli aerei P-8 Poseidon, strumenti fondamentali per la raccolta di intelligence in scenari di conflitto attivo, incluso quello in corso contro l'Iran. Mentre il governo italiano difende la legittimità dell'utilizzo delle basi statunitensi richiamando accordi storici risalenti al 1954, si registra un netto innalzamento del livello di protezione della difesa aerea nazionale.