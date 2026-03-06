Signa | 30 nuovi cittadini attivano la nona rete di sicurezza a via

A Signa, nel quartiere di via di Castello, sono stati attivati trenta nuovi cittadini che partecipano alla nona rete di sicurezza del territorio. Questa iniziativa coinvolge residenti e si concentra sulla collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per migliorare la sicurezza locale. L’attivazione è avvenuta oggi, rafforzando la presenza di gruppi di vigilanza volontaria nella zona.

Una nuova rete di sicurezza si attiva oggi a Signa, nel cuore della zona residenziale di via di Castello. Trenta cittadini hanno deciso di unirsi per monitorare il proprio quartiere, portando a nove il numero totale di gruppi attivi nel comune. Questa mossa rafforza la collaborazione tra residenti e forze dell'ordine nella lotta contro il degrado. L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che chi vive quotidianamente un territorio è spesso il primo ad accorgersi se qualcosa non va. La nuova formazione copre l'area compresa tra via Mura Castellane e via di San Miniato, coinvolgendo 17 famiglie diverse. Il modello si basa sull'osservazione informale: i partecipanti segnalano alla Polizia Locale veicoli sospetti, atti vandalici o presenze anomale.